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德義：歐洲聚焦俄國停火 尚不到討論派兵烏克蘭之時

2025/5/18 13:51
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（中央社羅馬／柏林17日綜合外電報導）德國總理梅爾茨和義大利總理梅洛尼今天表示，歐洲距離談論對烏克蘭派兵還有很長的路要走，因為目前歐洲的所有努力都聚焦在確保俄羅斯無條件停火上。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）表示：「下一步必須釐清和平談判的形式，以及烏克蘭未來可能需要哪些安全保障。」他表示，這些問題目前還無法預測。

「目前沒有理由談論（軍隊），我們離那還很遠。我們希望停火與結束殺戮…這些才是我們當下關注的議題，其他都不是。」

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法國、德國、英國、波蘭領導人以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在阿爾巴尼亞峰會期間會面，討論當前局勢。他們還致電美國總統川普，川普今天表示他將於19日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。

梅洛尼（Giorgia Meloni）未參加這場會議，義大利媒體稱她受到刻意冷落，暗示法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）不希望她參與其中。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140518

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