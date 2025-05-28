加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

馬克宏訪印尼 尋求加強貿易與國防關係

2025/5/28 12:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達28日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天將訪問印尼，這是他東南亞3國之行的第2站，目的是尋求加強貿易和國防關係，同時推廣法國作為美國與中國之間平衡力量的地位。

法新社報導，馬克宏將獲得印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）接見，之後與這個東南亞最大經濟體的投資人與學生會面，並出席國宴。

昨晚他抵達印尼首都雅加達，受到印尼外交部長和國防部長歡迎後表示：「我很高興再次見到我的兄弟普拉伯沃總統，他是我的好朋友。」

馬克宏表示：「我們與貴國的關係非常具有戰略意義且友好。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

明天他將前往印尼主島爪哇的日惹，參觀世界上最大的佛寺，之後轉往新加坡，在那裡結束他的6天訪問。

面對美國總統川普的關稅和美中經濟對抗，馬克宏將尋求將其「第三條路」立場轉化為法國企業的合約，特別是在國防、能源和關鍵礦產領域。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140528

普拉伯沃
李強會印尼總統 指國際經貿遭衝擊團結才有出路李強訪問印尼 強調加強聯繫維護自由貿易
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：