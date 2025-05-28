美國人申請英國公民身分 人數創歷史新高

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）「國會山莊報」（The Hill）報導，根據英國內政部最新數據，尋求移居英國的美國人數量創下歷史新高。

截至3月的一年內，超過6600名美國公民申請英國公民身分，較前一年增加30%。據報導，在美國總統川普去年11月當選時，還有他今年1月重返白宮期間，申請英國公民身分的人數明顯成長。

今年頭3個月，共有1931名美國公民申請英國公民身分，創下20年來單季申請人數新高。2024年最後1季的申請人數為1723人，名列第2。

川普2016年首次當選總統後，美國人申請英國國籍人數也同樣大幅增加。

英國內政部尚未就此立即回應置評請求，但此消息傳出之際，英國官員強調他們希望降低國內淨移民人數。

最新數據顯示，截至今年3月這1年內，申請英國國籍者以南亞和撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）國家人士為最多。

英國內政大臣，同時也是工黨成員的古柏（Yvette Cooper）本月初在國會演說表示：「縱觀英國歷史，人們來此創業、就讀大學、為英國文化與體育作出卓越貢獻，並且從事一些最艱鉅的工作，這些都讓英國更為強大。」

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不過古柏也說：「然而為了成功、有效與公平，我們（英國）的移民政策必須妥善控制與管理。」

川普及其盟友一直致力於打擊進入美國的移民，但也有一些有爭議的例外，例如數十名具歐洲血統的南非白人（Afrikaner）就獲得了難民身分。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140528