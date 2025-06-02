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美搜洛城夜店查非法居留 逮36名台灣和中國人

2025/6/2 12:48（6/2 13:27 更新）
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國福斯新聞（Fox News）報導，36名台灣人和中國人在美國當局突襲加州南部一家「地下夜店」時被逮捕。

美國移民暨海關執法局（ICE）下的國土安全調查處（HSI）和行動處（ERO）今年5月30日凌晨在洛杉磯逮捕多人，隨後在社群平台X公布相關影片。

貼文寫道：「今天凌晨，國土安全調查處洛杉磯分部和行動處洛杉磯分部，以及皇家大道金融犯罪特別小組（El Camino Real Financial Crimes Task Force）的夥伴在一家地下夜店聯合執法…36名中國人和台灣人因非法居留美國而被捕。」

影片先是顯示執法人員在現場的夜間畫面，接著剪接到白天畫面，顯示一大群涉嫌違法的移民坐在人行道上，然後被帶上一輛白色廂型車。

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相關單位未提供更多細節，福斯新聞數位版的提問也未獲回應。

當局未公布這家夜店的店名和地點。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140602

#夜店
#洛杉磯
#美國
#福斯新聞
#移民暨海關執法局
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