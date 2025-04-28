美緝毒局突襲搜查夜店 逮捕逾百非法移民

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國當局今天宣布已突襲搜查科羅拉多州的1家夜店，並逮捕100多名非法移民，這是美國總統川普查緝非法移民的最新拘留行動。

法新社報導，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群平台X發文稱，美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）在委內瑞拉販毒集團「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）和薩爾瓦多黑幫「MS-13」恐怖分子經常光顧的地下夜店逮捕100多名非法移民。

川普已將上述2個幫派列為「恐怖組織」。作為他鐵腕移民政策的一環，川普還向墨西哥邊境派遣軍隊，並呼籲大規模驅逐非法移民。

DEA在X平台上發布的影像顯示，全副武裝的員警打破夜店窗戶，高聲喝令現場民眾將手舉起，接著大家跑到戶外，來到1個看似購物中心停車場的地方。

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DEA表示，在科羅拉多泉（Colorado Springs）的地下夜店拘留了「超過100名非法移民」，另外還「查獲毒品和武器」。

川普今天在旗下社群平台「真實社群」（Truth Social）發文讚揚這次行動，稱其針對「部分最惡劣的非法入境者，包括毒販、殺人犯以及其他各種形式的暴力罪犯」。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1140428