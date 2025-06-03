綠色和平組織偷走馬克宏蠟像 抗議法俄持續貿易

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）綠色和平組織（Greenpeace）運動人士今天從一座巴黎蠟像館偷走法國總統馬克宏的蠟像，放在俄羅斯大使館前，以抗議法國與俄方維持經濟關係及未更積極採取氣候行動。

綜合法新社與路透社報導，警方消息人士說，兩名女子和一名男子以觀光客身分進入格雷萬蠟像館（Grevin Museum）後，在館內換裝，扮成工人。

他們帶著遮掩住的馬克宏（Emmanuel Macron）蠟像從緊急出口溜走；這尊蠟像估計價值4萬歐元（約新台幣137萬元）。

蠟像館表示，這些運動人士曾打電話來承諾會把「完好無損」的蠟像歸還。館方發言人說：「他們顯然做了非常仔細的研究。」

發言人說，這些運動人士向一名警衛詢問有關無障礙電梯的問題，以分散警衛的注意力，其他人則在這個時候換上維修工人的衣服。

他們帶走蠟像後，把它放在俄羅斯大使館前，抗議法國與俄羅斯在天然氣、化學肥料和核產業上的經濟關係。

俄羅斯大使館前的這項抗議行動只持續了數分鐘。運動人士們在馬克宏蠟像後展開一面俄羅斯國旗，另一人手持黃色標語牌，上面寫著「生意就是生意」。他們還大撒假鈔。

綠色和平組織法國分部負責人朱利亞（Jean-Francois Julliard）說：「在我們看來，法國在玩兩面手法…馬克宏體現了這種兩面論述：他支持烏克蘭，卻鼓勵法國企業繼續與俄羅斯做生意。」

朱利亞說，綠色和平組織鎖定馬克宏，是因為他肩負特殊責任，應在歐洲領袖中率先終止與俄羅斯的貿易合約。

法國前總統席哈克（Jacques Chirac）的蠟像也曾於1983年從格雷萬蠟像館被偷走，當時他還是巴黎市長。他的蠟像數天後在凡仙動物園（Vincennes Zoo）被找到。

另一位前總統季斯卡（Valery Giscard d'Estaing）的蠟像也曾遭憤怒的機車騎士竊走，當時他還在總統任內。

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法國總統府尚未就此事置評。

綠色和平組織表示，會歸還蠟像，但不確定什麼時候。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1140603