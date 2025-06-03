歐元區5月通膨率降至1.9% 強化再度降息預期

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（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）最新官方數據顯示，歐元區4月通膨率年增1.9%，不僅是8個月以來最低水準，也低於歐洲中央銀行（ECB）設定的2%目標，進一步強化本週將再度降息的巿場預期。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）表示，歐洲單一貨幣區的消費者物價指數（CPI）年增率從4月的2.2%放緩至1.9%，低於財經數據供應商慧甚（FactSet）分析師的預估。

剔除波動較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨率放緩程度同樣低於預估，從4月的2.7%降為2.3%。核心通膨率是ECB的關鍵指標之一。

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美國不穩定的貿易政策持續為歐元區的低迷經濟帶來壓力之際，歐洲央行本月5日可望連續第7度降息。

凱投宏觀（Capital Economics）副首席歐元區經濟學家艾倫－雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示，最新數據「不會對歐洲央行5日的決定產生太大影響，看起來幾乎已確定ECB會將基準利率下調25個基點。不過5月的通膨數據強化了7月下次會議時再度降息的態勢。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140603