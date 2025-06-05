民調：川普對等關稅衝擊 全球對美好感下滑對中上升

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（中央社台北5日電）據美國市調公司「晨間諮詢」最新分析顯示，全球對中國的好感度上升，對美國的好感度下滑。分析指出，美國總統川普在4月2日「解放日」宣布「對等關稅」措施是轉折點。

美國新聞網站Axios 2日報導，美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）針對包含加拿大、法國、日本、俄羅斯和英國在內的41國成年人進行調查。截至5月底，中國的淨支持率為8.8，而美國則為-1.5；2024年1月，美國的淨支持率曾超過20，中國當時仍處於負值。

報導指出，「晨間諮詢」自2020年10月開始追蹤以來，中國的淨支持率一直處於負值；然而，自2024年美國大選結束後，對中國的評價開始趨向正面。

對中國評價的改善主要發生在今年3月以後，尤其是在川普（Donald Trump）宣布「解放日」（Liberation Day）對等關稅政策後，中國的正面評價顯著上升；「解放日」關稅聲明打擊美國國際聲譽，成為這一變化的轉折點。

晨間諮詢政治情報負責人麥克曼（Jason McMann）表示，自2025年1月以來，絕大多數國家對美國的看法出現惡化，而對中國的評價則普遍改善。只有俄羅斯對美國的看法明顯轉好。

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報導提到，今年5月，美國同意削減對中關稅後，對美國的好感度有微幅上升，但川普在5月30日指控中國違反雙方達成的初步貿易協議後，讓雙方脆弱的緩和關係徹底破裂。

麥克曼稱，隨著全球對美國的觀感持續惡化，美國企業在海外開展貿易和投資的機會可能會減少，因為消費者可能會有意避開這些企業所提供的產品與工作機會。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140605