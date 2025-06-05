法國達梭與塔塔攜手 飆風戰機將於印度生產機身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里5日專電）印度塔塔先進系統與法國達梭公司攜手合作，將在印度生產「飆風」戰機機身，供應印度國內及全球市場所需，這將是飆風戰機機身首度在法國以外的地區製造。

根據印度多家媒體報導，印度塔塔集團（TATA Group）旗下子公司塔塔先進系統（TASL）與法國達梭（Dassault）公司簽署4項生產轉讓協議，未來將在印度生產飆風戰機（Rafale）機身的關鍵結構部分。至於確切簽署日期，媒體並未寫明。

報導指出，達梭董事長兼執行長特拉皮爾（Eric Trappier）表示，這次合作是強化達梭在印度供應鏈十分重要的一步，並指這符合該公司與塔塔先進系統等印度航空航太產業公司合作的長期戰略。

特拉皮爾說：「這條供應鏈有助飆風戰機的量產，且在我們的支持下，能滿足我們對品質和競爭力的要求。」

印度經濟時報（The Economic Times）報導，塔塔先進系統將在印度的海德拉巴（Hyderabad）設立具先進生產能力的工廠，負責生產飆風戰機的前機身、中央機身、機身側殼和機身尾端。

塔塔先進系統執行長辛赫（Suearan Singh）表示，這是印度航空航太業的一大里程碑，展現了印度的製造實力，以及國際間相關產業的龍頭對印度的信任。

辛赫說：「飆風戰機的機身在印度生產，彰顯塔塔先進系統的能力逐漸獲得信任，也顯示我們與達梭堅定的合作，更看得出印度在發展足以支撐全球現代化、強大的航空航太製造生態上，有長足的進展。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

印度時報（Times of India）指出，該廠將於2028會計年度開始生產飆風戰機，預估每個月可以產出兩架飆風戰機的機身。

今日印度（India Today）認為，這次塔塔先進系統與達梭的合作，符合印度「在印度製造」（Make in India）、「印度自力更生」（AtmaNirbhar Bharat）兩項計畫下的戰略目標。（編輯：唐聲揚）1140605