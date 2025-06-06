歐冠暴動犯獲釋惹議 法國擬推刑法改革設最低刑期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）法國巴黎聖傑曼隊31日奪歐冠寶座，當晚慶祝變調，成為導致2死的暴動，震驚全球。2日首批快速審判出爐，罪犯皆獲判輕罪且得以緩刑，引發不滿。總理與多位部長呼籲推動刑法改革，廢除襲警罪的緩刑，並設「最低刑期」。

法國甲級足球聯賽勁旅巴黎聖傑曼隊日前首度奪得歐洲冠軍聯賽冠軍後，巴黎等地的球迷瘋狂慶祝變調，許多球迷大肆破壞，更動手攻擊執法與急救人員，最後造成2死、上百人受傷、逾500遭逮。暴力層級不僅震驚國際，也在國內引發撻伐。

歐洲冠軍聯賽決賽封王後，上千位「球迷」在巴黎香榭麗舍大道砸毀店家、公車候車亭、縱火燒車、朝鎮暴警察扔東西，警方則施放催淚瓦斯及水砲來擊退蜂擁向前的群眾。

2日，4名因攻擊執法人員而進行快速審判的20到22歲年輕人初步判決結果出爐，判處2至8個月監禁，但皆給予緩刑，另外還要參加公民課程或繳納罰款。

4名被告等於當庭獲釋，各界認為太過輕判，輿論對犯罪不受罰的現象也越來越反彈，這起引發眾怒的國際級脫序醜聞可能將加速推動法國的刑法改革。

法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）首先發聲，他3日在社群媒體X上表示，判決與「國家所承受的暴力程度並不對等」。

他寫道，「必須徹底改變法律：廢除強制性量刑調整、廢除緩刑，並在被認定有罪後，依法自動實施最低刑期」，以「保護公民」。量刑調整是指刑期在1年以下犯罪，法官必須考量用其他方式代替牢獄。

達馬南當天於參議院法規委員會聽證時也向議員提議「刑法執行的改革」，考慮針對攻擊執法人員者，以及嚴重破壞公物者，廢除得以緩刑的可能性，讓刑法真正執行。

總理白胡（Francois Bayrou）也支持，4日表示希望設置法條，讓被定罪者承受「沒有緩刑的最低刑罰」，以遏制針對執法人員的集體暴力行為。

根據該委員會的調查報告，刑事法庭對成年人判處的立即執行率僅為55%，92%的監禁皆在其後5年間執行，「讓人懷疑恐已喪失懲罰的意義」。

內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）昨天受訪時也對判決表示「不滿」，並呼應達馬南，盼推動「刑事改革」以應對社會的暴力風氣。

除支持廢除緩刑與量刑調整外，霍塔尤也希望「懲罰荷包」，即暫停未成年罪犯父母領取的社會補助。「為何法國社會，也就是納稅人，要繼續為那些破壞事物的人支付社會福利？」

法官對刑法變革意見分歧，強調「刑罰個別化」的司法原則，也就是根據每位罪犯的背景、犯罪脈絡予以懲處，廢除緩刑等於違背此基本原則。

此外，短暫刑期會使監獄人數增加，讓受刑人爆滿的狀況雪上加霜。也有政治人物對於短期刑罰抱持懷疑，認為它既無法減少再犯率，更無助於受刑人融入社會。

根據歐洲一台（Europe 1）、星期日報（JDD）昨天公佈的共同民調顯示，87%法國受訪者在此議題上難得與政府同陣線，支持對襲擊執法人員者判處至少3個月監禁，並真正執行。

透過 Google News 追蹤中央社

各年齡層都支持立法，但左、右翼支持者出現差異。極左派不屈法國（LFI）支持者58%贊成設立無緩刑最低刑罰；右翼共和黨（LR）支持者則高達97%贊成立法。

暴力事件發生後，社群媒體上大多數法國網友都對脫序行為感到憤怒、羞愧，痛批這些人根本不是「球迷」，只是混雜其中的「破壞份子」。也有不少非洲裔、阿拉伯裔網友拍攝影片告誡同胞，正是他們的所作所為給了極右派反移民的藉口。（編輯：陳承功）1140606