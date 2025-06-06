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吳釗燮演說稱台灣如西柏林孤島 堅守自由盼聲援

2025/6/6 17:22（6/6 17:31 更新）
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國安會秘書長吳釗燮（右）4日在柏林出席由德國馬歇爾基金會（GMF）主辦的「台灣三邊論壇」，以台灣在印太區域安全中的角色為主題發表演說，並呼籲歐洲與台灣加強夥伴關係。左為GMF印太計畫主任葛來儀。（GMF提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年6月6日
國安會秘書長吳釗燮（右）4日在柏林出席由德國馬歇爾基金會（GMF）主辦的「台灣三邊論壇」，以台灣在印太區域安全中的角色為主題發表演說，並呼籲歐洲與台灣加強夥伴關係。左為GMF印太計畫主任葛來儀。（GMF提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年6月6日
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（中央社記者林尚縈柏林6日專電）國安會秘書長吳釗燮4日在柏林「台灣三邊論壇」發表演說，直指中國對台軍事與法律手段並進，意圖在未開火的情況下實現統一。他呼籲歐洲持續聲援台海和平，並以冷戰時期西柏林為喻，形容今日的台灣同樣是一座被孤立但堅守自由的孤島。

「台灣三邊論壇」（Taiwan Trilateral Forum）由美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）與駐美台北經濟文化代表處於2018年共同設立，目的在強化美國、歐洲與台灣三方對話，討論亞太安全與台灣在國際體系中的角色。

吳釗燮在演說中指出，他多年來渴望造訪柏林，目的就是要與對台灣議題有興趣的人進行思想交流。他感謝德國政府此次核准其訪問，象徵德台雙邊關係持續升溫，並反映歐洲對印太區域戰略日益關注。

他強調，中國透過軍演、網攻、法律戰與假訊息等「灰色地帶」與混合戰手段持續升高對台威脅，目標是「不發一槍」地完成對台吞併。

他說：「中國正試圖讓台灣人相信自我防衛毫無意義，購買武器是挑釁，與民主夥伴的合作將招致戰爭，唯有中立或靠攏中國才能保平安。」

吳釗燮提及，歐洲各國近年陸續發布印太戰略，德、法、英、荷及立陶宛等國也有軍艦通過台海，這些舉措非僅象徵性意義，而是民主夥伴對印太和平與自由的實質支持。他呼籲歐洲持續以行動支持台灣，並警惕中國以「一中原則」包裝對台侵略正當性。

他指出，若中國攻台，將對全球供應鏈與經濟造成災難性衝擊，「比COVID-19疫情與俄烏戰爭的影響更為嚴重」。台灣作為全球超過9成先進晶片的生產地，戰略地位不容忽視。

1938年歐洲列強為避免衝突，讓納粹德國併吞捷克蘇台德地區，吳釗燮以此為例，呼籲歐洲對侵略者說「不」，用更多實際行動支持台灣，包括反對中國以武力改變現狀、指出其對台軍事威脅違反聯合國和平原則，以外交與經濟擁抱台灣。

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演說最後，吳釗燮以冷戰時期西柏林的歷史記憶作結，提到當年美國總統甘迺迪在圍牆前宣示「我是柏林人」，激勵西柏林人民堅持自由。他說：「今天的台灣也像是那座孤島，但我們守護的不只是自己，更是民主世界的價值。」並指出「只要民主陣營團結一致，威權政權將會猶豫不前」。

除出席「台灣三邊論壇」，吳釗燮此行也與德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）及多位友台議員會面。威爾許在社群媒體發文表示，台灣象徵法治、自決與堅韌，國際夥伴關係對區域和平穩定至關重要，面對中國持續威脅與併吞意圖，德國應堅定與台灣站在一起，因為「真正的友誼建立在共享價值之上」。（編輯：唐聲揚）1140606

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國安會秘書長吳釗燮（中）4日在柏林與德國國會友台小組主席威爾許（左2）及多位議員早餐會面，交流印太安全情勢與台德合作。（取自威爾許臉書）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年6月6日
國安會秘書長吳釗燮（中）4日在柏林與德國國會友台小組主席威爾許（左2）及多位議員早餐會面，交流印太安全情勢與台德合作。（取自威爾許臉書）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年6月6日
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