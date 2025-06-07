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以色列空襲逼真主黨繳械 黎巴嫩控違反停火協議

2025/6/7 14:03（6/7 14:45 更新）
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以色列5日襲擊貝魯特南郊地區，建築竄起猛烈火勢。（路透社）
以色列5日襲擊貝魯特南郊地區，建築竄起猛烈火勢。（路透社）
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（中央社貝魯特6日綜合外電報導）以色列今天警告，以軍將持續空襲黎巴嫩，直到黎巴嫩武裝組織真主黨繳械為止。以色列昨天空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，黎巴嫩領導層稱此舉嚴重違反去年11月停火協議。

法新社報導，以色列昨天在伊斯蘭教重要節日忠孝節（Eid al-Adha，又稱宰牲節）前夕對貝魯特南郊地區發出撤離警告，促使大批居民逃離，以軍隨後發動空襲。以色列軍方說，昨天的攻擊目標是真主黨（Hezbollah）地下無人機工廠。

這是目的在終結以色列與真主黨敵對活動的停火協議去年11月生效後約6個月內，以色列第4度對當地人口稠密地區發動空襲，也是最猛烈的轟炸。以軍上次空襲是在4月下旬。這個地區被認為是支持真主黨的據點。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透過聲明表示：「以色列若不安全，貝魯特將不會安寧，黎巴嫩也將無秩序與穩定。」

他還說：「協議必須兌現，若你們不照要求做，我們將持續以強大武力行動。」

黎巴嫩國營通訊社國家通訊社（NNA）報導，黎巴嫩衛生部長芮坎（Rakan Nassereldine）表示，數人被飛濺的玻璃所傷。

法新社攝影記者今天也目睹當地居民損失慘重，有些人戴口罩查看住家的殘骸與受損情況。

真主黨聲明說，初步估計9棟建築物全毀，另有數10棟受損。

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黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）昨晚表示「堅決譴責以色列侵略行為」及「在神聖的宗教節日前夕公然違反國際協議」。總理薩萊姆（Nawaf Salam）也譴責這波空襲侵害黎巴嫩主權。

法國也譴責空襲行動，並敦促各方尊重停火協議。法國是監督停火協議執行狀況的委員會成員。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1140607

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