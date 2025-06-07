中國殲10戰鬥機 印尼評估採購

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（中央社記者李雅雯上海7日電）印尼政府正就採購中國殲10戰鬥機進行可行性評估。專家認為，中國殲10戰鬥機性價比高，加上中國與印尼印防務關係深化，是印尼政府評估採購的主要原因。

央視新聞報導，據當地時間5日印尼軍方消息，印尼政府正就採購中國殲10戰鬥機進行可行性評估。印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）表示，這項動作目的在於提升印尼空軍現代化作戰能力與兼顧國防預算性價比。

唐尼表示，中國殲10戰鬥機在印度和巴基斯坦衝突（印巴衝突）的表現是印尼考慮該機型重要因素之一，相較於西方同類戰機，中國殲10戰鬥機的價格更具有競爭力，技術配置也符合印尼對於「高性價比先進裝備」的需求。

唐尼指出，印尼政府正在重點審查中國殲10戰鬥機與現有國防系統相容性、售後維護支持以及具體採購條款，採購範圍可能不限於戰鬥機，還會包括中國製造艦艇、護衛艦及其他武器裝備。

央視新聞報導指出，印尼作為東南亞最大經濟體，近年來持續推進軍事現代化。印尼在2022年與法國簽署協定，以81億美元（約新台幣2430億元）訂購42架飆風（Rafale）戰鬥機，第一批6架預計在2026年交付。

央視新聞評論專欄「玉淵譚天」7日透過影片表示，很多國家的戰鬥機都是不錯的選擇，考慮中國製戰鬥機有個原因在於自主權。許多國家採購美國製造戰鬥機，不過使用限制多；中國給予自主權，讓其他國家看到自主發展可能性。

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澎湃新聞6日報導，法國製飆風戰鬥機在印巴衝突的表現引起印尼國內輿論熱議，主張應該重新檢視購買協議；一些討論認為，飆風戰鬥機要價昂貴，又在印巴衝突被中國殲10戰鬥機擊落，應重新審視軍購案。

報導引述中國軍事專家張學峰表示，印尼政府考慮採購殲10戰鬥機，主要原因在於殲10戰鬥機價格加上後勤支援服務、培訓等整體性價比較高，中國與印尼防務關係深化也是關鍵要素。（編輯：楊昇儒）1140607