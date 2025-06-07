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吉爾吉斯悄然拆除中亞最高列寧雕像 籲勿「政治化」

2025/6/7 21:45
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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克7日綜合外電報導）俄羅斯的盟友吉爾吉斯，今天低調拆除中亞地區最高的列寧（Vladimir Lenin）雕像。該國官員呼籲，勿將此一決定「政治化」。

法新社報導，隨著中亞地區前蘇聯加盟共和國開始尋求強化本身的國家認同，紛紛改掉帶有俄羅斯色彩的城市名稱，也以地方或國家英雄人物取代蘇聯領袖的雕像；列寧是蘇聯（Soviet Union）的創建者。

俄羅斯全面入侵烏克蘭，且面臨來自中國與西方國家競爭之際，正努力維持在吉爾吉斯的影響力。俄國在吉爾吉斯境內設有軍事基地。

這座高達23公尺的列寧雕像矗立在吉爾吉斯第二大城歐希市（Osh）的中央廣場。當地官員呼籲，不要將此一決定「政治化」，市府將「重新安置」這座雕像。

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歐希市政府發表聲明說，此一決定「不應被政治化」，並指出俄羅斯也有幾個「列寧紀念碑遭拆除或遷移」的案例。

聲明中還說：「這是改善城市建築與景觀美學的常見做法。」（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140607

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