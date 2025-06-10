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繼瑞典「環保少女」 突尼西亞民團發起車隊前進加薩

2025/6/10 15:36
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（中央社記者施婉清開羅10日專電）瑞典「環保少女」童貝里等倡議人士登上救援船「瑪德林號」前往加薩走廊，8日被以色列攔截控制，9日又有突尼西亞團體發起數百人陸路車隊前往加薩，同樣以「打破以色列對加薩的封鎖」為號召。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，有數百人在9日發起開往加薩的陸路車隊，參與人士以北非穆斯林國家突尼西亞為主，目的是要象徵性「打破」以色列對加薩的封鎖手段。

活動主辦單位是突尼西亞對巴勒斯坦聯合行動協調會（Tunisian Coordination of Joint Action for Palestine）。協調會發言人查納（Jawaher Channa）表示，加薩已被聯合國描述為「地球上唯一一個全民都飢餓的地區」，而那些巴勒斯坦人的飢餓是由於以色列在3月2日下令進行全面封鎖，禁止讓任何物資進入加薩所造成。

查納說，為打破以色列的封鎖手段，包括醫師在內的數百人已組織一個車隊，命名為「蘇穆德」（Soumoud，阿拉伯語「堅定不移」之意），由9輛巴士組成，預計在14日抵達加薩南部城市拉法，將人道救援物資運送至加薩。

查納補充說，這是一項「象徵性行動」，目的是要呼籲世人共同打破以色列的封鎖手段。

查納說：「目前車隊已行經利比亞和埃及，沿途會有更多人加入我們。但開羅方面至今仍未發放通行許可。」

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此批援助團成員主要以突尼西亞人占多數，另還有來自阿爾及利亞、茅利塔尼亞、摩洛哥和利比亞的參與者。車隊將沿著突尼西亞和利比亞海岸前進，然後經埃及前往拉法。

報導說，以色列現已面臨越來越大的國際輿論壓力，被要求開放加薩邊境關卡，讓人道救援物資進入加薩。目前加薩已接近完全斷糧、基本物資嚴重短缺的困境。（編輯：陳慧萍）1140610

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