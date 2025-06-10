加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
腸病毒伊科11型威脅新生兒 疾管署：生產前後皆可傳染
首頁 / 國際

俄烏一邊換俘 無人機繼續相互夜襲

2025/6/10 18:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭官員指出，俄羅斯今天清晨對首都基輔和港市敖德薩發動新一波無人機攻擊，造成兩人死亡，並且擊中一間產科醫院。俄羅斯10多個機場則因烏方攻擊營運暫時受限。

法新社報導，在土耳其進行的和談未能就結束這場長達3年戰爭的議題有所突破，烏克蘭還深入俄羅斯境內進行反擊，莫斯科則對基輔升高攻勢。

除了達成交換戰俘協議之外，和談的進展停滯不前，俄羅斯更對無條件停火的呼籲一再予以拒絕。

在俄羅斯發射創紀錄數量無人機和7枚飛彈的一波夜襲後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促西方盟友以「具體行動」作出回應。

他在社群媒體上發文說：「請有實力迫使俄羅斯媾和的美國採取行動、請除了壯大之外別無選擇的歐洲採取行動。」

他表示，俄方最新這波攻勢其中兩枚飛彈為北韓製。

烏克蘭敖德薩州（Odesa）州長基佩爾（Oleg Kiper）表示，這波攻勢造成兩人命喪敖德薩住宅大樓中，至少9人受傷。

駐基輔的法新社記者在首都中區聽聞至少12起爆炸、防空武器聲響，以及來襲無人機發出的嗡嗡聲。

基輔巿長表示，巿區至少7個區遇襲，造成4人受傷，也有建物和汽車因而起火。

烏克蘭空軍指出，俄羅斯夜間對烏克蘭發射創紀錄的479架攜帶爆炸物的無人機。

基輔也以對俄羅斯境內攻擊作出回應，並且鎖定運輸和武器生產設施為目標。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）今天表示，全境有10多個機場飛航營運暫時受限，這是遭到烏克蘭無人機攻擊期間的標準作業程序。

俄羅斯國防部表示，夜間攔截102架烏克蘭無人機。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

俄、烏上週在伊斯坦堡進行第2輪和談達成協議後，昨天進行換俘。澤倫斯基宣布相關行動「未來幾天將分階段繼續進行」。

根據協議，雙方同意交換所有25歲以下，以及生病或重傷的戰俘。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1140610

#俄烏戰爭
#烏克蘭
#基輔
#無人機
#澤倫斯基
澤倫斯基
俄軍首次深入烏克蘭東部重地 雙方和談仍陷僵局澤倫斯基：烏克蘭已獲邀參加6月北約峰會
基佩爾
俄羅斯加強報復 大規模空襲基輔與敖德薩俄南煉油廠遭無人機攻擊 烏南札波羅熱附近防線被破
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：