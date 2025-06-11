加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

哥倫比亞安全危機 24起爆炸槍擊事件釀至少7死

2025/6/11 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥倫比亞卡利10日綜合外電報導）哥倫比亞西南部今天發生24起連環炸彈爆炸和槍擊事件，造成至少7人死亡，加劇了這個安地斯山脈國家的安全危機。

法新社報導，攻擊者襲擊哥倫比亞第3大城卡利（Cali）及其周邊幾個城鎮，攻擊目標包括警察哨站、市政建築和平民目標。

國家警察局長特里亞納（ Carlos Fernando Triana）表示，攻擊者疑似是當地游擊隊，使用汽車炸彈、摩托車炸彈、步槍和疑似無人機發動攻擊。

他說：「兩名警察死亡，另有一些民眾喪生。」警方之後公布死亡人數為7人，受傷人數為28人。

在卡利，以及利卡（Villa Rica）、瓜欽特（Guachinte）和柯林托（Corinto）等城鎮，法新社記者目睹汽車炸彈殘骸四處亂飛，周圍是燒焦的瓦礫和受損的建築物。

google news透過 Google News追蹤中央社

這次攻擊發生的幾天前，一位總統候選人在波哥大（Bogota）遭到明目張膽行刺。

許多哥倫比亞人現在擔心再次出現20世紀80年代和90年代的暴力局面，當時販毒集團攻擊、游擊暴力和政治暗殺屢見不鮮。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140611

#哥倫比亞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：