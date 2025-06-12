加薩人道主義基金會控哈瑪斯攻擊 員工5死多人傷

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）背後有美國撐腰的加薩人道主義基金會今天指控巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）攻擊一輛搭載他們員工到援助物資分發中心的巴士，稱至少5人喪生，多人受傷。

法新社報導，加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）在聲明中說，當地時間晚間10時（台灣時間12日凌晨3時）左右，「一輛搭載20多名加薩人道主義基金會團隊人員的巴士遭到哈瑪斯殘酷攻擊」。

聲明說：「我們仍在蒐集相關資訊，但目前所知的情況令人震驚：至少5人死亡，多人受傷，並且擔憂我們一些團隊成員可能被當作人質。」

加薩人道主義基金會在致法新社的電子郵件中說，巴士上所有乘客均是巴勒斯坦人，且全部都是援助工作人員，他們當時正前往基金會位於汗尤尼斯（Khan Younis）西邊地區的分發中心。

聲明說：「我們以最強烈措辭譴責這起令人髮指的蓄意攻擊，他們是援助工作人員、人道主義者，為人父親、兄弟、兒子和朋友，每天都冒著生命危險幫助他人。」

加薩人道主義基金會的資金來源不透明，他們的援助名義上為民間行動，獲得以色列支持。在以色列全面封鎖加薩走廊（Gaza Strip）兩個多月引發大規模饑荒警告後，加薩人道主義基金會5月26日開始運作。

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但加薩人道主義基金會首週的運作飽受批評。以色列軍方被控在分發站附近對爭領援助包裹的民眾開槍。以色列有關當局和加薩人道主義基金會否認發生這類事件。這個基金會僱用簽約的美國維安人員。

聯合國和各大援助組織拒絕與這個基金會合作，因為擔心基金會是在迎合以色列的軍事目標。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140612