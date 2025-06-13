國際選舉組織設AI諮詢小組 顧問：台灣模式很重要

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓12日專電）國際選舉制度基金會今天成立「人工智慧選舉諮詢小組」，台灣中選會是創始成員之一，也是東亞唯一代表。基金會顧問表示，台灣在許多數位民主倡議方面居於要位，台灣模式很重要，原因在於涵蓋了人權及安全相關議題。

美國非政府組織國際選舉制度基金會（IFES）今天在華府舉辦活動，正式成立「人工智慧選舉諮詢小組」（AI AGE）。這個小組為常設性質，結合台灣、烏克蘭、巴西、印尼、肯亞等選務機關與科技專家，共同評估選舉各階段的AI風險、測試因應措施並制定實務指引。台灣數位發展部首任部長唐鳳也以工作小組成員身分加入。

國際選舉制度基金會全球數位民主顧問波賈利（Lisa Poggiali）會後接受中央社記者訪問表示，台灣在許多數位民主倡議方面一直居於要位。唐鳳是AI AGE成員之一，「我們非常自豪有她的加入」。

波賈利指出，唐鳳先前擔任台灣數發部部長時，推動許多創新構想，思考如何從公共利益角度運用科技、如何建立政府和公民之間的信任，以及如何提升公民在治理過程中的參與。

這些都是目前全球許多地方正在因應的問題，波賈利認為，台灣模式很重要，原因在於從一開始就思考道德、人權及安全相關的議題，並融入教育體系之中。「我們討論的是社會技術問題」，不單是技術層面的挑戰，也是社會層面的挑戰，因此，教育這個環節至關重要。

唐鳳也透過預錄影片在活動上致詞。她說，民主在全球面臨空前挑戰，受專制勢力僱用的人正破壞選舉進程，將AI武器化，「利用我們社會本身的優勢來對付我們」，這正是台灣日復一日面對的現實。

唐鳳指出，去年全球一半人口參加投票，許多人面臨製造分裂及不和的陰險企圖，這些企圖常因外國勢力干預而被放大。台灣對此提出創新的因應方式：提前破解（pre-bunking）並解釋操縱策略，這種方式有效在心理上產生抗體，無需依靠審查制度，透過媒體素養與「幽默勝於謠言」的概念，就能達到預防效果。

她強調，AI必須被訓練為公益服務，同時解鎖人類集體智慧，建構更具責任與參與性的數位社會。「台灣的經驗證明，民主可以像應用程式及軟體一樣演進」。

對於AI AGE成員組成多元，波賈利表示，許多威脅是跨國共通的，邀請不同地區的選務機構工作者一同參與，「能夠找出哪些挑戰是我們共同面對的，哪些特定情境需要更多深入探討」，也希望團隊未來持續擴展。

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AI AGE將涵蓋影響選舉的AI議題，包括資料治理、數位公共基礎建設、內容溯源、資訊獲取、生物辨識與數位身分認證。

國際選舉制度基金會是全球主要民主與治理援助組織之一，總部位於美國維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）。自1987年成立以來，在逾145個國家展開工作，協助進行可信賴的選舉。（編輯：陳承功）1140613