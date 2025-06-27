美提供技術支援 助菲律賓興建4大港口連接鐵路

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（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）美國貿易發展署（USTDA）與菲律賓政府簽署協議，透過提供技術支援，協助菲律賓建造蘇比克-克拉克-馬尼拉-八打雁（SCMB）鐵路，為這4大港口提升交通連接性。

菲律賓交通部今天發布新聞稿，USTDA代理署長哈帝（Thomas Hardy）與菲律賓交通部長狄尚（Vince Dizon），昨天在美國維吉尼亞州（Virginia）阿靈頓（Arlington）簽約。

新聞稿引述USTDA指出，美方將為SCMB鐵路計畫提供的技術支援，包括運輸模型開發、港口鐵路整合研究，以及法律與體制架構分析等。

哈帝表示，此次援助凸顯了美菲聯盟關係在維護印太地區自由開放的重要角色，透過SCMB鐵路計畫，雙方將確保關鍵基礎設施蓬勃發展，加強經濟合作，打造重要貿易路線。

狄尚表示，這條貨運鐵路旨在提升運輸便利性，以加強蘇比克港和八打雁港的利用度，緩解馬尼拉港的壅塞。

菲律賓總統投資和經濟事務特別助理吳詩澤（Frederick Go）指出，這項鐵路計畫連結了「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor）倡議之下的4大重要經濟樞紐。

吳詩澤感謝美國支持SCMB鐵路計畫，並稱這條鐵路開始運作將為菲律賓吸引投資、創造商機與就業機會。

美國、日本和菲律賓3國去年4月提出「呂宋經濟走廊」倡議，盼透過投入鐵路、港口、半導體與農貿等基礎設施，連結蘇比克、克拉克、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等工商重鎮，帶動菲國整體經濟發展。

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由於「呂宋經濟走廊」倡議是在美國拜登政府時代宣布，現任美國總統川普是否繼續執行一度引起疑問。觀察人士認為，USTDA與菲律賓交通部這次簽署協議，顯示「呂宋經濟走廊」倡議仍在推進。

有戰略分析專家指出，倡議下許多設施具有軍民兩用潛力，以鐵路為例，平時可運輸貨物，戰時亦可運送軍事物資。（編輯：唐聲揚）1140627