警開槍擊斃拒捕竊嫌 死者家屬提國賠敗訴

（中央社記者王揚宇台北15日電）員警張景義開槍導致駕車拒捕竊嫌身亡，死者家屬提告要求國賠244萬多元；台北地院審理後，認為張員符合警械使用條例規定等情況，近日駁回家屬請求，全案可上訴。

全案起因於黎姓竊嫌民國102年8月13日在新北市中和區拒絕受檢，遭新北市警方追趕。黎男一路駕車至台北市西門町，轉往成都路、捷運6號出口方向逃逸，並將車開上人行道。

當時任職台北市警察局萬華分局漢中所的張景義加入圍捕，掏槍喝令「停車、下車」，黎男不肯就範。張警見黎男突然加速移動，朝輪胎連開二槍，子彈貫穿擋風玻璃擊中黎男腹腔。

黎姓男子送醫不治，案經調查，台北地檢署認為張景義開槍當下，黎姓男子正準備倒車離開，未達急迫情況，張員開槍有過失責任，因此依業務過失致死罪嫌將他起訴。

一、二審法院審理後認定，案發地人潮洶湧，黎姓男子在人行道上倒車，已是妨害公眾往來安全罪的現行犯，張景義在情急之下開槍阻止，也無違警械使用條例，因此均判張員無罪。

民事部分，張景義賠償黎男家屬新台幣80萬元，他們向台北市政府警察局提國家賠償，求償金額為244萬多元。

台北地方法院審理後認為，張景義使用槍械合於警械使用條例的規定，也無將黎姓竊嫌遲延送醫的情形，難認張員有何故意或過失不法侵害人民自由或權利，或怠於執行職務，導致人民自由或權利遭受損害，也無國家賠償法的適用，因此近日駁回原告之訴，全案可上訴。（編輯：李亨山）1071015