談中影被訴案 蔡正元：盼獲公平審判

（中央社記者劉世怡台北16日電）前中影董事長蔡正元涉嫌背信獲635萬元不法利益，一審獲判無罪，經上訴，他今天赴高院出庭後受訪形容中影被訴相關案件為「螳螂捕蟬，黃雀在後」，他是清白的，盼獲公平審判。

蔡正元庭訊後受訪表示，中影被訴相關案件，不論本案（背信案）或台北地院10月31日要開的案子（侵占阿波羅公司資產案），他都沒有侵占中影款項，「有人認為我擋了他們財路，一路追殺，現在螳螂捕蟬，黃雀在後，要追殺我的人，反而掉進茅坑爬不出來」。

記者追問，黨產會認定，中影為國民黨附隨組織，這部分是指「黃雀在後」嗎？蔡正元答稱，「你們做誇大想像，我沒有意見」。

蔡正元被控在中影董事長期間，於民國95年6月間的董事會，辦理現金增資發行普通股300萬股，做出決議，使認股人得以遠低於每股淨值的每股10元價格認股，且認股人只要在這次辦理資本公積轉增資再辦理減資之前認購，每股可退回減資款13元；蔡正元自身認購15萬股，其所掌控的阿波羅投資公司認購196萬6780股，而獲每股3元的價差，合計不法利益逾635萬元。

士林地檢署依背信罪起訴蔡正元，一審士林地院認定本案相關董事會議，均是於公司自治下，經董事會決議作成，有其法律依據，無證據顯示為蔡正元以自己利益而主導作成，去年1月底判蔡正元無罪，檢察官不服提起上訴，台灣高等法院今天開庭。

蔡正元及委任律師在庭上說，聲請傳喚當年的中影會計師林寬照作證，釐清當時董事會情形，法官裁准並諭知11月28日開庭傳喚林寬照並進行最後辯論。（編輯：李亨山）1071016