北一女學生墜樓 校方將加強勸導勿坐女兒牆

（中央社記者陳妍君台北18日電）台北市立第一女子高級中學一名高二學生今天墜樓。校方表示，由於事發前，墜樓學生坐在5樓的女兒牆上與同學聊天，未來會加強勸導，請學生不要再坐在女兒牆上，避免意外發生。

台北市政府教育局指出，北一女校舍是舊式建築，女兒牆比較寬，因此，學生會坐到上面去；教育局將請學校提醒學生不要坐在女兒牆上，也請老師加強留意勸導，以免再度發生事故。

北一女教務主任蔡愉玲告訴中央社記者，這名學生上午從校內至善樓5樓的女兒牆，墜落到1樓廣場的水泥地上，墜地後呈仰躺姿勢，但外觀完全沒有出血，送醫期間也全程意識清楚。

她指出，送醫治療後，院方表示墜樓學生沒有外傷、沒有腦震盪，但骨盆和身上有一些骨折，必須住院治療，不知何時能痊癒出院；校方推測，學生墜落時可能是骨盆著地，所以造成這樣的傷勢。

同時，蔡愉玲說，學生所坐的女兒牆高度120公分，符合標準，校方過去也一直提醒學生不要坐在女兒牆上，未來將加強勸導，避免再有學生墜樓。

蔡愉玲下午在北一女召開的記者會上表示，事發後，她特別查閱墜樓學生成績，發現這名學生成績表現非常優秀，家長或其他學生也沒有反映這名學生的行為或人際相處出現任何問題。

她指出，校方以協助學生治療為第一要務，加上學生坐到女兒牆上是北一女校園裡常常看到的行為，對於學生是否不慎墜樓，目前還在了解中。（編輯：梁君棣）1071018