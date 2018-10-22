女嬰疑遭生父傷害送醫不治 死因非窒息

（中央社記者黃國芳、江俊亮嘉義縣22日電）嘉義縣3個月大女嬰疑遭生父黃姓男子毆打、勒頸送醫不治案件，檢方今天會同法醫解剖，發現女嬰嚴重營養不良，且死因非窒息，須等採集檢體的報告出爐才能釐清死因。

現年33歲黃姓男子昨天凌晨疑因經濟壓力大，導致情緒失控，涉嫌在嘉義縣太保市租屋處以衣架、毛巾對3個月大的女兒毆打、勒頸，後來黃男與22歲丁姓妻子緊急將女兒送醫急救，但女嬰仍傷重不治。

檢警昨天相驗，發現3個月大女嬰身形消瘦，送醫前已死亡，左額、頭頂、右眼皮等處有傷口，頸部也有勒痕；檢警偵訊時，黃男坦承對女兒施暴，檢察官認為黃男惡性重大，以殺人罪嫌向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，檢察官陳靜慧今天偕同法醫石台平進行解剖，發現瘦弱的女嬰身體多處傷痕，不過，毆打傷痕及頸部勒痕並非女嬰的致命死因。

蔡英俊指出，女嬰體重過輕，胃內無牛奶殘留，嚴重營養不良，身體相當瘦弱，法醫初步研判女嬰身體的傷痕及頸部勒痕不是致命死因，已採取檢體送驗，須等到報告結果出爐，才能釐清死亡原因。

警方指出，黃姓嫌疑人工作不穩定，3年來與丁姓妻子分別在台中、桃園與嘉義等地討生活，兩人先後育有3名子女，今年3歲的大女兒發展遲緩，目前已由社會局緊急安置，大兒子105年11月出生後，去年2月因嬰兒搖晃症候群送醫，治療1個月後不治。（編輯：吳佳穎）1071022