超跑女神百雙女鞋遭拍賣 60雙得款31萬餘元

有「超跑女神」之稱的女子林思吟遭控詐欺，判刑定讞。法務部行政執行署台北分署23日下午拍賣林女被扣押的149雙名牌女鞋，共賣出60雙，總金額達新台幣31萬6900元。（行政執行署台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 107年10月23日

（中央社記者蕭博文台北23日電）被車友封為「超跑女神」的林思吟被控詐欺新台幣6500萬元，遭法院判刑定讞服刑中。法務部行政執行署台北分署今天拍賣林女被扣押的149雙名牌女鞋，賣出60雙得款31萬6900元。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，林女被控自民國99年起，以投資名義詐騙十多位親友約新台幣6500萬元，台灣高等法院二審去年判處林女8年7月徒刑，其中7個月可易科罰金，林女目前在監服刑。

新聞稿指出，台北分署今天拍賣林女收藏的149雙名牌女鞋，順利賣出ALAIA、PRADA等鞋款共60雙，得款31萬6900元。其中有2款底價1000元的CHANEL鞋，經多人競價，分別以5000元、4600元賣出，賣出金額最高者為ROGER VIVIER鞋款的1萬8000元。

台北分署表示，今天未賣出的89雙鞋將會擇期進行第2次變賣。此外，同案扣押的名牌包、衣服、絲巾、耳環、吊飾等197件物品，已陸續有民眾洽詢拍賣事宜，分署也將於近期內分別進行拍賣。（編輯：方沛清）1071023