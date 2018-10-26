刑事局破獲愛情詐騙集團 中國女來台報案

（中央社記者劉建邦台北26日電）刑事局今天宣布破獲愛情詐騙集團，警方說，台灣籍馬姓男子等人截取男網紅照片，透過中國大陸交友軟體找女性被害人後交往，再以投資為由誆騙，掌握線索後前往逮人，訊後送辦。

刑事局召開破案記者會，國際科第一隊副隊長張瑋倫表示，今年4月間，接獲一名中國籍林姓女子報案指稱遭被一名台灣籍男子以投資為由詐騙，林女匯出人民幣近52萬元後，這名男子就消失不見。

她指出，中國籍林女在當地報案後，透過網路跟其他被害人取得聯繫，有人建議可向台灣警方報案，刑事局獲報後，隨即佈線偵辦，發現馬姓男子等人涉重嫌，且詐騙機房據點設在台中地區，。

刑事局查出，有詐欺前科23歲馬姓男子為首的愛情詐騙集團，先在網路擷取當紅男性網紅照片，再透過中國交友軟體隨機找尋被害人，馬男等人會以交往為由，先讓被害人卸下心防，再供稱是投資公司顧問提供賺錢機會，希望被害女子也可出資。

刑事局表示，馬男等人事後再以各種名義要求被害人匯款，當被害人對馬男行為出現疑慮時，被害人帳號就會立刻遭封鎖。

警方掌握線索後，到馬男在台中據點埋伏，日前見時機成熟，會同大批警力攻堅，當場逮捕馬男等4人，並起出新台幣3000萬元現金、白色名貴轎車等證物。

馬男等人遭逮後否認涉案，刑事局警訊後仍依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1071026