反毒第三季調查 法務部：近6成8民眾滿意

（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部今天說，今年第三季調查結果顯示，67.9%受訪者對於政府的反毒作為表示滿意與支持，國人對於政府給予的鼓勵與肯定，將化為反毒團隊持續落實「毒品零容忍」的最大動力。

法務部官員指出，在行政院指示下，法務部、教育部、衛生福利部及內政部建置北、中、南、東地區反毒巡迴行動車，深入偏鄉地區與校園加強宣導反毒，透過毒害影像展示、體驗操作展品與提供真實案例及求助資訊，讓民眾更清楚毒品的危害及如何辨識毒品，並提供家長索取尿液毒品快篩檢驗試劑，預計11月初全面啟動。

法務部發布新聞稿指出，國家發展委員會委託「全國公信力民意調查股份有限公司」按季辦理「107年政府反毒作為滿意度」民意調查，以蒐集、分析國人對政府各項反毒作為的看法；第三季調查結果顯示，有67.9%的受訪者對於政府反毒作為表示滿意與支持，國人對於政府給予的鼓勵與肯定，也將化為反毒團隊持續落實「毒品零容忍」的最大動力。

民眾所關心的治安問題，政府透過六大緝毒系統強力執行的窒息式掃蕩下，已讓販毒集團無喘息空間，相關犯罪數據確實呈現下降趨勢。

根據內政部警政署統計，今年1-9月首次被警察機關查獲施用第一、二級毒品犯嫌人數計有4707人；首次被查獲施用第三、四級毒品行為人則計有4360人，與去年同期相較，均呈現下降趨勢。

今年2月和6月兩波的台灣高等檢察署統籌的「安居緝毒方案」，查獲各級毒品高達9700多公斤，所逮捕的製毒者、販毒者和藥頭，合計超過1900人，查獲犯罪所得將近新台幣2000萬元，在在顯示政府將販毒者趕出社區、為社區消「毒」的決心。

法務部指出，毒品犯罪問題情勢仍相當嚴峻，諸如毒梟無時無刻處心積慮改變走私毒品的模式，抑或持續推陳出新的新興毒品，均是反毒團隊的重大挑戰。

緝毒單位將運用科技設備分析、掌握毒販，另提升新興毒品尿液檢驗量能，大幅增加檢出的毒品或新興物質種類，並於今年1月1日起，對於在轟趴、MOTEL等場所被查獲者及少年，優先以廣篩尿液方式進行檢驗，期能有效降低染毒黑數及追蹤國內新興物質濫用情形，同時加速列管。

這次調查於今年9月27日至28日進行，是以台灣地區住宅電話為母體，並以尾數2碼隨機進行抽樣，且成功訪問1087位成年人；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.97個百分點以內。（編輯：李亨山）1071026