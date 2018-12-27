用食用酒精與香料調製 彰檢破獲假酒工廠

（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）設址彰化縣花壇鄉一家酒業公司涉嫌利用食用酒精與香料，調製近似真酒風味的假冒酒類產品，酒標卻標示主要原料為「進口威士忌」，彰化地檢署訊問後聲押酒廠葉姓負責人獲准。

彰化地方檢察署獲報，花壇鄉一家酒業公司疑製造及販售假酒，指派檢察官莊佳瑋指揮彰化縣警察局和美分局偵辦，主任檢察官陳信郎昨天率和美分局、彰化憲兵隊、彰化縣政府財政處、衛生局、財政部中區國稅局彰化分局搜索酒廠，查扣大量酒類成品、半成品、原料、香料、帳冊、出貨資料等證物。

彰化地檢署表示，經傳喚相關被告及證人訊問，酒廠葉姓負責人僱用杜姓與鄭姓兩名製酒師，再向具有調製假酒技術的陳姓民眾學習利用食用酒精與香料調製風味近似真酒的方法，自民國106年6月起，調製威士忌、高粱酒等多款假冒酒類出售下游商家。

酒廠利用食用酒精與香料調製酒類產品，但酒瓶標籤卻標示「主要原料」為「進口威士忌」；彰化地檢署初估今年銷售金額約新台幣240萬元、共賣出3萬多瓶。

彰化地檢署指出，承辦檢察官訊問後，認為葉姓負責人涉犯食品安全衛生管理法、加重詐欺等罪嫌，且供述與其他被告有歧異、有共犯尚未到案，有勾串之虞，加上接近年節酒類商機大，恐有再犯可能，昨天深夜向法院聲請羈押禁見，今天下午裁准。（編輯：陳俊碩）1071227