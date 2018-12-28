僱越南籍逃逸移工當詐騙成員 專騙越南人

（中央社記者劉建邦台北28日電）刑事局今天宣布破獲跨境詐騙案，方姓男子等3人僱用越南籍逃逸移工，假冒越南公務員詐騙越南民眾，再委由當地車手取款，共逮捕16名越南人，其中14人為逃逸外勞。

刑事局召開破獲「跨境越南詐欺機房」記者會。

偵九大隊大隊長林建隆表示，日前發生百餘名越南籍旅客脫團案，內政部長徐國勇指示警政署全力追查，不容許人蛇集團或犯罪組織利用脫團越南籍旅客或逃逸移工在台從事非法犯罪。

刑事局獲報，疑有跨境詐騙集團藏匿台中地區，佈線埋伏多日，26日見時機成熟，動員40名警力前往台中市沙鹿區及太平區兩處的透天民宅搜索，並由除暴特勤隊打先鋒，強勢破窗攻堅，當場查獲方男等3名台籍主嫌及16名越南籍犯嫌。

警方也查獲電腦6台、智慧型手機、被害人基本資料、詐騙話術及教戰手冊約70張及詐騙績效表等證物。

刑事局調查發現，方男等3人透過網路應徵僱用越南籍逃逸移工及脫團旅客，並透過網路電話隨機尋找被害人，要求成員假扮越南公務員，詐騙越南當地民眾，有200名越南民眾受害，3個月內初估得手約新台幣1500萬元。

刑事局說，會委由駐越南警察聯絡官洽請越南當局協助清查被害民眾。警訊後依違反詐欺罪及組織犯罪防制條例把方男等人移送台中地檢署偵辦。

刑事局表示，這是國內首例破獲僱用越南籍逃逸移工從事跨境詐騙機房案件，清查發現，16名越南籍犯嫌，其中14名為逃逸移工，另2名持觀光簽證入境後脫團。（編輯：張銘坤）1071228