舢舨船石門海域翻覆 兄弟落海失蹤

新北市消防局31日下午接獲通報，舢舨船「金祥和號」從麟山鼻漁港出港後翻覆，一對李姓兄弟落海失蹤，由於海象不佳搜救困難，空勤直升機已到場協助救援。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年12月31日

（中央社記者王朝鈺新北市31日電）李姓兄弟今天下午3時許駕駛舢舨船，從新北市石門區麟山鼻漁港出港後，在距岸約200公尺處遭大浪襲擊翻覆，李姓兄弟落海失蹤，空勤直升機現已到場協助搜救。

新北市消防局下午3時42分接獲通報，舢舨船「金祥和號」下午3時12分從麟山鼻漁港出港後翻覆，55歲及56歲李姓兄弟落海失蹤，消防局立刻出動7個單位、16輛各式車輛及49名人員前往搜救。

搜救人員到場後，冒險在身上綁繩索下海救援，不過由於海象不佳且風浪強勁導致繩索斷裂，搜救人員只能折返，空勤直升機現已到場協助救援。（編輯：方沛清）1071231