換車道未閃方向燈 駕駛辯緊急避難抗罰成功

（中央社記者蕭博文台北1日電）台北市陸姓民眾變換車道未使用方向燈遭罰900元，提起行政訴訟主張當時巷口有計程車竄出，情急之下才未打方向燈。法院認為適用緊急避難的免罰規定，日前判決撤銷罰單。

士林地方法院判決書指出，陸姓民眾去年4月間駕車行經台北市舊宗路一段，因變換車道前未依規定使用方向燈，遭民眾錄影向警方告發，被台北市交通事件裁決所裁罰新台幣900元。

陸姓民眾不服，主張當時前方巷口有黃色計程車竄出並進入車道，在迅速查看左後方並無車輛後即轉方向盤向左閃避再向右回正，前後歷時不到一秒鐘，是基於不可抗力因素才變換車道，應適用緊急避難而不予處罰的規定。

交通裁決所則主張，陸姓民眾變換車道的過程均未閃爍方向燈藉以警示其他用路人，違規事證明確，開罰有理。

承審法官勘驗檢舉畫面，發現陸姓民眾慢速行駛於舊宗路一段外側車道，因前方道路右側巷口停放一輛黃色計程車正準備駛進舊宗路，且計程車前緣已進入道路範圍，侵犯陸姓民眾路權。

法官認為，計程車侵犯陸姓民眾路權範圍甚小，但不代表不會對陸姓民眾產生妨害，陸姓民眾立即採取更安全的方式即向左變換車道，雖未使用方向燈，衡量當時具體情狀，有成立緊急避難的餘地。

判決指出，緊急避難是指自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產，於客觀上已發生猝不及防的一定危難，若行為人未立即採取避難措施，將可能無法阻止危難發生或擴大。

行政罰法第13條也規定：「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。」

法官因此認為，陸姓民眾雖有違規行為，但原處分未衡量違規個案情節及是否適用緊急避難而應予免罰，仍開罰900元，並不妥適，判決撤銷罰單，仍可上訴。（編輯：李亨山）1080101