疑失控撞擊 重機騎士送醫不治

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣 1日電）桃園市某王姓男子今天騎乘重機行經苗栗縣三灣鄉大河村台 3線路段時，疑因失控撞擊電桿倒地。救護人員獲報趕抵現場時，王男已失去生命跡象，緊急送醫搶救仍傷重不治。

苗栗縣政府警察局指出，上午接獲民眾報案表示，三灣鄉大河村台3線103公里處有一名重機騎士因事故倒地。警方立即派員前往處理，經查騎士為來自桃園市的43歲王姓男子。

警方表示，經初步調查，王男上午 9時30分許行經台3線北上103公里時，疑因過彎處不慎事故倒地，導致由北上車道滑出撞擊路旁電桿，重型機車嚴重損毀。王男雖穿著安全裝備，但因頭部受傷，救護人員到場時已無呼吸心跳。經送醫急救，王男於上午10時43分宣告不治。

警方指出，經抽血檢測，王男沒有酒精反應，事故原因需進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1080101