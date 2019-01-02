上億珠寶忘丟小黃車上 急報警方找回

新北市一名魏姓男子（右）去年12月30日搭計程車返家時，將裝有價值新台幣上億元珠寶的行李箱忘在車內，急忙報案協尋，警方靠著監視器畫面順利將失物找回，物歸原主。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）經商的魏姓男子去年12月30日搭計程車返家時，意外將裝有價值上億元的珠寶行李箱遺留在計程車內，焦急向警方報案，透過警方調閱監視畫面順利找到小黃司機並「物歸原主」。

板橋警分局今天表示，魏男日前與家人前往中部洽公，晚間8時搭乘高鐵返回板橋，在板橋火車站外攔了一輛計程車，搭車返回新莊住處，直到晚上11時多才發現行李箱不見了。

魏男回想是下計程車時忘記把放在後車廂的行李箱拿出來，由於行李箱內放著價值上億元的珠寶鑽石與手鍊，於是急急忙忙跑到板橋警分局報案。員警於是連夜調閱監視畫面才找到計程車車號並聯繫司機，但都聯繫不上這名司機。

經員警鍥而不捨聯繫，直到隔天中午才找到這名陳姓小黃司機，原來魏男是陳姓司機當晚載送的最後乘客，載後就回家睡覺了，等到接獲警方通知後也急忙跑到自己後車廂查看，發現這只行李箱仍安然放在裡面。

陳姓司機不知道行李箱內有什麼東西，馬上就開車到板橋警分局返還，他受訪時表示，返還失物是司機的本分，當晚未提醒客人拿行李，他也應該向乘客道歉才對。魏男當天見到東西失而復得，開心的向員警跟運將表達謝意。（編輯：李錫璋）1080102