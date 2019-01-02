越南旅客脫逃又4人到案 28人暫未遣送

（中央社記者程啟峰高雄2日電）越南旅行團去年底入境發生集體脫團事件，有148人失聯。移民署今天指出，截至晚間8時又有4人到案，累計到案28人，全都尚未遣送；其中22人收容中，其餘仍在各地留置偵訊。

移民署南區事務大隊副大隊長郭偉奇晚間表示，今天新到案的4人，其中2人向雲林縣警察局西螺分局自行到案；高雄市政府警察局鼓山分局逮捕1人、移民署新北市專勤隊逮捕1人。

他說，累計到案的28人全都尚未遣送，其中22人已送移民署高雄收容所收容，其餘仍在各查緝單位留置偵訊。

4個大型越南旅行團分別於去年12月21日及23日入境高雄，4團共153人有152人脫逃，扣除1人未失聯，以及3人自行出境，有148人失聯。移民署及各地警方連日查緝脫團旅客，陸續有斬獲。

移民署今晚發布最新查處成果累計到案28人（包括13男、15女），其中11人自行到案、17人查獲到案。脫團人數還有120人（85男、35女）未到案。移民署表示，脫團旅客已違反入出國及移民法相關規定，正由司法機關偵辦，自行到案者除可考量情節從寬處理外，經調查後也可早日返回越南。

移民署重申，這次脫團越南旅客雖事先取得來台簽證，屬集體預謀非法行為，已涉及違反入出國及移民法第74條「未經許可入國」規定，並非只是單純在台逾期停留，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣9萬元以下罰金。(編輯:孫承武)1080102