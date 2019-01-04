行政執行署8日聯合拍賣 衣服任選2件100元

（中央社記者蕭博文台北4日電）法務部行政執行署台北分署今天表示，將於8日舉行拍賣會，標的包括行李箱、名牌包，還有台灣天燈及野柳女王頭圖樣的T恤、POLO衫，任選2件100元。

台北分署新聞稿指出，本年度第一次聯合拍賣，適逢農曆年節將屆，特別挑選物美價廉、精緻實用的物件供民眾選購。

拍賣標的有2010年3月出廠的白色賓士汽車(排氣量3498c.c.)、戰車行李箱5個、品牌皮包9個、金龍牡丹-金門高粱酒15箱、ESCADA太陽眼鏡7支、擺飾藝品及珊瑚飾品項鍊共12款、精品香水6箱。

中興航空因積欠勞健保、罰鍰，名下霍克（Hawker）400XP型飛機遭查扣，台北分署將於8日進行第3次拍賣，底價減為新台幣7040萬元。

變價標的則有「超跑女神」林思吟因詐欺遭查扣的CHANEL衣服20件及HERMES等品牌耳環54副；此外，還有台灣天燈及野柳女王頭圖樣的T恤、POLO衫共100件，任選2件100元，數量有限，售完為止。

台北分署表示，民眾想以優惠的價格買到實用的拍賣物品，請務必把握機會屆時攜帶身分證件到場競買動產，如欲購買不動產則請事先向分署索取、填妥投標書及保證金。（編輯：方沛清）1080104