吳瑞北聲請假處分阻管中閔上任 法院駁回

（中央社記者劉世怡台北4日電）教育部去年12月24日宣布同意管中閔接任台大校長，校長候選人之一吳瑞北向法院聲請假處分，阻止管中閔上任，法院今天權衡台大校長遴選爭議所涉各方公私利益，認為聲請無理由，予以駁回。

台大校長候選人之一吳瑞北去年12月25日向法院聲請假處分定暫時狀態，防止管中閔上任，聲明本案訴訟判決確定前，教育部不得未經重啟校長遴選程序，逕行作成致發聘書給管中閔為國立台灣大學校長的行政處分。

台北高等行政法院去年12月27日開庭聽取兩造言詞陳述，之後又發函向台大徵詢意見後，權衡台大校長遴選爭議所涉各方公私利益，認為吳瑞北請求維持「教育部已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」的現狀，為無理由，予以駁回。還可抗告。

台大校長遴選委員會去年1月選出管中閔為新校長，原訂去年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年，直到去年12月24日，時任教育部長葉俊榮召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔擔任台大校長，台大安排管中閔於1月8日上任。台大已收到教育部同意管中閔上任的公文。（編輯：張銘坤）1080104