夫婦參選市長縣議員 送瓷瓶涉賄被起訴

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）無黨籍彰化縣議員陳銌銌和先生張東正分別參選議員以及彰化市長，檢方查出，張東正夫婦購買瓷瓶裝箱，箱子外印有2人名字的貼紙，贈送給里長等涉嫌賄選，將2人依賄選罪起訴。

張東正原本擔任彰化縣議員，陳銌銌原本擔任彰化市民代表，不過在去年年底的選舉中，張東正取得中國國民黨的彰化市長提名，卻在市長選舉中落敗；至於妻子陳銌銌則是以無黨籍參選彰化第一選區的縣議員當選，先前檢方已提出當選無效之訴。

根據台灣彰化地方檢察署今天公布的起訴書，原本擔任彰化縣議員的張東正和擔任彰化市民代表的妻子陳銌銌，決定參選彰化市長以及彰化縣第一選區的縣議員，2人先向紙廠訂製印有2人名字對聯的紙箱，另在民國106年5月向大陸廠商購買了單價人民幣35元的瓷瓶。

檢方查出，張東正夫婦將瓷瓶裝箱後，帶著價值約新台幣200元的瓷瓶去拜訪彰化市多個社區的社區發展協會理事長以及里長，請他們在選舉時支持夫婦參選市長和縣議員。

通過中國國民黨彰化市長黨內初選的張東正，因執意要和無黨籍參選的妻子一同聯名參選，同黨同志有反對聲浪，張東正夫婦為求順利當選，更積極將瓷瓶禮盒分贈給更多的社區發展協會理事長和里長。

承辦此案的檢察官認為，在選舉公告或候選人登記參選前，行賄或受賄者預期行賄者將來會參選，而約定以投票支持時，仍適用公職人員選舉罷免法相關規定，因此依涉嫌違反選罷法提起公訴。（編輯：李亨山）1080107