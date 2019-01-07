鐵牛車翻覆山谷部落族人馳援 受困司機送醫

高雄市桃源區拉芙蘭部落山區一處施工中農路，7日發生鐵牛車翻覆事故，一名崔姓司機連人帶車掉落10多公尺深山谷，部落族人聞訊馳援，助消防局將人救出送醫。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月7日

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市桃源拉芙蘭部落山區一處施工中農路今天發生一部鐵牛車翻覆事故，崔姓司機人車掉落10多公尺深山谷受困車內，當地部落族人聞訊馳援，協助高市消防局將人救出送醫。

六龜警分局指出，這起意外發生在上午10時30分左右，分局拉芙蘭派出所後方產業道路有部鐵牛車翻覆山谷，拉芙蘭派出所員警獲報趕到發現，這部鐵牛車連人帶車翻覆10餘公尺深山谷，崔姓司機受困車內，當地部落族人聞訊趕來協助救人。

高市消防局據報連忙派員上山救援，救難人員到場發現，崔姓司機意識清醒，左肩胛骨及胸部有挫傷跡象，在現場部落族人協助下將他救出送下山就醫。

警方調查，事故地點正進行農路路面鋪設工程，因地勢陡峭不利大型混凝土車行走，須以鐵牛車接駁運送混凝土，崔姓司機受雇施工包商，他當時駕駛鐵牛車接駁運送混凝土前往施工地點，疑似車子動力不足「倒退嚕」，人車掉落10餘公尺深山谷，幸經送醫無生命危險。（編輯：吳佳穎）1080107

高雄市桃源區拉芙蘭部落山區一處農路7日發生鐵牛車翻覆事故，一名崔姓司機連人帶車掉落10多公尺深山谷，部落族人與消防局合力將崔男救出送醫。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月7日