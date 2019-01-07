毒蟲遇攔查開車撞員警 被強拉下車就逮

新北市新莊警分局頭前派出所兩名警員7日下午攔查一輛自小客車，駕駛林姓男子卻突然加速衝撞，幸員警跳開僅受擦挫傷，另一員警見狀將林男強拉下車壓制，並起獲毒品、吸食器，警方訊後將林男送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年1月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）新莊街頭今天下午發生一起歹徒遇攔查時竟開車衝撞員警的驚險畫面，所幸員警機警跳開僅受擦挫傷，另一員警見狀一把拉開車門將歹徒強拉下車壓制並查獲毒品安非他命，訊後送辦。

新莊警分局頭前所兩名警員今天下午約3時執行巡邏勤務，行經中原東路89巷口時，發現一部黑色自小客車形跡可疑，欲上前盤查並示意攔檢時，23歲林姓男子馬上加油開車逃離。

兩員警見狀隨後追緝，最後於新北大道與福前街口前將車攔停，但林男卻突然加速衝撞員警，所幸員警機警跳開，僅左膝及左小腿擦挫傷，幸無大礙。林男衝撞時撞倒警用機車停車時，另一員警立即衝上前將車門拉開，硬把林男從駕駛座拉下車壓制。

警方表示，林男遭員警制伏後，現場起獲安非他命1小顆、吸食器及跳跳糖包裝的疑似毒品231包，林男不願說明包裝內容物為何，警方將把糖包送驗確定內容物，訊後，依妨害公務及毒品等罪嫌將林男送辦。（編輯：李錫璋）1080107