八里雙屍案更一審 媽媽嘴老闆呂炳宏仍免賠

媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏（圖）及2名股東因員工謝依涵犯下八里雙屍命案，遭死者家屬連帶求償新台幣1031萬元，高院更一審8日駁回上訴，維持免賠。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北8日電）媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏及2名股東因員工謝依涵犯下八里雙屍命案，遭死者陳進福的家屬連帶求償新台幣1031萬元，一審獲判免賠，高院更一審今天駁回上訴，維持免賠，可上訴。

謝依涵被控於民國102年2月在咖啡店內下藥迷昏富商夫婦陳進福、張翠萍，持刀殺害兩人棄屍淡水河，並盜領兩人存款，遭判處無期徒刑定讞。

民事求償部分，死者陳進福的兩個兒子向謝依涵、呂炳宏、兩名股東等4人連帶求償新台幣1031萬元，一審法院判謝依涵須賠償631萬元，呂炳宏及兩名股東免賠，案經二審改判及最高法院發回，台灣高等法院今天更一審駁回上訴，認為呂炳宏及股東們不負賠償責任，維持免賠，還可上訴；其中謝依涵部分未上訴已確定。

不過，本案另一死者張翠萍的母親李寶彩向謝依涵、呂炳宏及兩名股東求償，一審法院判謝依涵賠償368萬元；二審法院改判呂炳宏及兩名股東與謝依涵連帶賠償368萬元，最高法院駁回定讞。呂等人不服提再審遭駁後提起上訴，最高法院駁回定讞。

最高法院當時判賠定讞理由為呂炳宏等人有兩次救人機會，卻因無通報及監督機制，導致陳進福夫婦因遭下藥在店內已呈現緊閉雙眼、神色昏沉，卻無人協助，也認為呂炳宏等人對謝依涵的監督未盡相當注意義務。

法界人士指出，同一個犯罪事實，死者家屬分別提出的求償案，免賠及須賠的不同判決結果，其中須賠的已定讞，本件免賠案件，上訴到最高法院，可能有機會適用剛三讀通過新增的大法庭制度，以解決法律見解不一致。（編輯：方沛清）1080108