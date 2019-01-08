歹徒假冒美軍指揮官 台灣熟女差點被騙

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）英文能力頗佳的薛姓婦人，去年底透過網路認識自稱「敘利亞美軍指揮官」的外籍人士，對方展開追求後，要求薛婦匯款至土耳其銀行，所幸銀行行員機警，報警拆穿騙局。

嘉義市警察局第二分局今天發布新聞指出，警方日前接獲玉山銀行東嘉義分行通報，表示有一名住在嘉義縣的薛姓婦人準備匯款新台幣14萬餘元至土耳其銀行帳戶，疑似遭詐騙，由警方派員前往處理。

警方調查指出，薛姓婦人去年11月透過網路輾轉認識一名自稱「美軍駐敘利亞指揮官艾瑞克」的外籍人士，對方不但出示臉書帥氣軍裝及生活照片，還透過網路連結至美軍網站，洋洋灑灑的英文簡介讓薛婦信以為真。

歹徒透過通訊軟體LINE將薛婦加為好友，經密集對話後，得知薛婦經濟狀況不錯，於是進一步利用LINE對話展開追求，讓外文能力頗佳的薛婦堅信不疑，以為遇到真愛，雙方近2個月來以LINE互動熱絡。

警方指出，歹徒後來向薛婦表示因身陷敘利亞戰區，無法至當地銀行提領現金，要求薛婦用外幣匯款約新台幣14萬餘元至第三國土耳其銀行，以便辦理搭機手續離開敘利亞來台結婚。

薛婦不疑有他，直奔玉山銀行東嘉義分行匯款，由於歹徒不斷以LINE催促薛婦匯款，櫃員發現異狀，經詢問後，一方面拖延婦人匯款，一方面暗中通報警方處理。

警方到場了解後，向薛婦表示這是詐騙集團慣用的手法，經過一小時苦口婆心的耐心解說、舉例，才讓薛婦恍然大悟，感激警方及銀行行員保住她的存款。（編輯：陳俊碩）1080108