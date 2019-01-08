行政執行署聯合拍賣 進帳5637萬餘元

（中央社記者蕭博文台北8日電）法務部行政執行署表示，今天所屬各分署同步舉辦動產暨不動產聯合拍賣會，拍定金額總計高達新台幣5637萬餘元。

行政執行署發布新聞稿指出，本次不動產拍定金額總計5398萬5149元，金額最高者為桃園分署拍賣桃園市龜山段大崗段土地，金額為1681萬元；其次為花蓮分署拍賣位於瑞穗鄉台9線旁透天厝，金額為661萬元。

新聞稿指出，今天拍賣動產多樣豐富又兼具實用性，拍定金額總計238萬5286元，包括新北分署拍賣義務人所有的訊捷物流股份有限公司股份48萬元，士林分署拍賣中華汽車2台29萬餘元。

此外，台北分署拍賣擺飾藝品、珊瑚飾品、香水、太陽眼鏡、金龍牡丹-金門高粱酒、台灣天燈T恤及POLO衫等26萬餘元。

台北分署另受台北地檢署囑託，變賣超跑女神林思吟刑案扣押的名牌服飾及耳環，賣出CHANEL衣服1件、耳環5副，以及HERMES等品牌耳環4副，得款6萬3900元。

新北分署則與新北地檢署聯合舉辦拍賣會，其中最吸睛的是一台偵查中扣押的2014年份BMW(X6)車輛，以145萬元拍定，此外，ROLEX手錶也以32萬元拍定。

行政執行署表示，聯合拍賣於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行，有興趣的民眾，可上官網查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊，別錯過撿便宜的好機會。（編輯：李錫璋）1080108