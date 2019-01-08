台灣首例 蘇花改工程獲碳足跡國際標準授證

蘇花改東澳段過去在施工期間以飛灰爐石粉替代水泥，以火車替代卡車運輸土石，避免砂石車行駛蘇花公路等措施，有效減少排碳量，更獲碳足跡國際標準授證。（蘇花改工程處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年1月8日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）交通部今天表示，蘇花改東澳段過去在施工期間以飛灰爐石粉替代水泥等措施，共減少7.3萬噸排碳量，約188座大安森林公園的固碳量，獲碳足跡國際標準授證，成台灣首例。

蘇花改東澳段（蘇澳到東澳）過去經過5年多的施工，去年2月正式通車。由於東澳段施工時因應國內外節能減碳趨勢，相關施工都以降低環境影響為主，同時率先實施碳管理工作，並取得去年8月公告的碳足跡國際標準（ISO 14067 : 2018）查證聲明書。

查驗機構英國標準協會（BSI）今天在蘇花改工程處，於交通部公路總局副局長許鉦漳見證下，將查證聲明書頒給工程處，由工程處長邵厚潔代表接受。

邵厚潔受訪時說，工程施作過程的機具、車運、物料使用等，都會造成碳的排放。早期施工時沒有節能減碳觀念，但近年來因應極端氣候、溫室氣體排放、全球暖化的國際趨勢，工程也要節能減碳。

他表示，蘇花改東澳段過去在施工期間以飛灰爐石粉替代水泥，以火車替代卡車運輸土石，避免砂石車行駛蘇花公路。另在施工用電時，多用場區電力來取代臨時性發電機，共減少7.3萬噸排碳量，約188座大安森林公園的固碳量，減碳工程成果傲人。

邵厚潔說，工程處這次蘇花改東澳段施工取得碳足跡國際標準查證聲明書，創下中華民國道路公共工程取得正式國際碳足跡標準授證的首例。尚未完工的蘇花改和中清水段工程也將持續落實工程碳排放盤查及管理，落實碳排放控制。（編輯：翁翠萍）1080108