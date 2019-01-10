高志鵬入北監分監服刑 不同意公開編號

（中央社記者黃旭昇新北10日電）前民進黨立法委員高志鵬今天入監服刑，暫押在台北監獄台北分監（即台北看守所），17日將移到宜蘭監獄。他今天傍晚進入北所後，情緒平穩，但維護個資不同意公布受刑人編號。

高志鵬涉貪案判決定讞，新北地檢署接受南投地檢署囑託代為執行，高志鵬上午並未向檢方報到，經調查官聯繫並親自到高志鵬的住家守候，今天下午搭乘調查官車輛到新北檢報到。

不過，高志鵬相當低調，車輛直接進入地檢署地下室，過程完全沒有曝光。檢方開庭完成人別訊問後，就讓高志鵬在候訊室等待傍晚的押解。

襄閱主任檢察官林宏松表示，高志鵬今天入監服刑，暫押台北監獄台北分監（即台北看守所），下週四（17日）將移監到宜蘭監獄。

新北檢的警備車今天傍晚也載著高志鵬等人，前往台北看守所。過程中，高志鵬並未曝光。高志鵬進入北所後，配合管理員完成新收程序，並分配在北所孝舍，同舍房有一名同為貪汙犯。

北所今天共有2400多名受刑人與暫押受刑人，有500多名被告與被管收人，全部將近3000人。所方也為高志鵬打好飯菜，今晚菜色為香菇滷豆乾、紅燒麵輪、炒萵苣菜與薑汁蕃薯圓湯。

高志鵬進入北所後情緒平穩、十分低調，他自述身體狀況正常、沒有病痛，且態度低調，也簽下個資不公開所內編號，也沒有特殊反應。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。由於高的刑期超過3年，林宏松說，將於17日移到宜蘭監獄服刑。（編輯：張銘坤）1080110