新北檢駁回高志鵬延期聲請 發監宜蘭監獄

（中央社記者黃旭昇新北10日電）前民進黨立法委員高志鵬一度向新北地檢署聲請延緩執行到案，遭檢方駁回。他今天在調查官陪同下，向新北地檢署到案並入監服刑，因他的刑期4年6個月，新北檢發監宜蘭監獄執行。

高志鵬被控藉關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者新台幣50萬元政治獻金，更二審依圖利罪判刑4年6個月，褫奪公權4年，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

起訴此案的南投地檢署囑託高志鵬戶籍所在地的新北地檢署，與辦公處所在地的台北地檢署代為執行。

北檢日前發出傳票，要求高志鵬4日上午10時報到，高志鵬3日向台北地檢署遞狀聲請延緩執行，但因北檢收到時已是下班時間，4日上午緊急詢問南投地檢署是否准許，投檢回覆北檢「不同意延緩執行」，當天高志鵬未現身北檢報到。

新北地檢署受囑託，上週由調查官親自遞交傳票要求高志鵬今天上午10時報到，發監執行；若高志鵬未依時間報到，檢察官將依程序發拘票拘提。

不料高志鵬前天再向台北地檢署聲請暫緩執行，還陳報另一處居住地址，表明下週二才要向北檢報到。

高志鵬上午也沒有依照傳票在上午10時報到，而且向新北地檢署遞狀聲請暫緩執行，並表示在15日向檢方報到。

新北檢襄閱主任檢察官林宏松表示，因為其聲請理由不符合重大身體疾病，或家庭因素非親自執行不得為之，聲請理由不符合要件，因此檢察官立即駁回。

新北檢在確認高志鵬沒有報到後，同步指揮調查官與高聯繫，並親自到高志鵬的住家守候，今天下午檢查官帶著高志鵬共乘車輛，從三重經板橋到土城，直駛新北檢地下室報到。

檢方庭訊後，由警備車押解高志鵬發監。林宏松今晚受訪表示，新北檢的刑案被告受刑人3年刑期以下的發監台北監獄台北分監（位於台北看守所），刑期3年以上的發監宜蘭監獄。下週四（17日）會將高志鵬移監到宜蘭監獄。（編輯：陳清芳）1080110