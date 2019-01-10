淯薪托嬰中心涉虐兒 家長：遭背叛憤怒又傷心

（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市永和淯薪托嬰中心涉虐童，市府社會局今晚與家長、業者協調，不少家長認為遭信任的托嬰中心背叛，既憤怒又傷心。市府說，真相的追查已經檢附證據交由檢方進一步偵辦。

新北市府社會局長張錦麗今天晚上接受中央社訪問表示，今晚與淯薪業者、家長開會溝通，為展現負責任的態度與行動辦公室，社會局自局長、副局長、科長、承辦人及消費者保護官全出席，希望讓家長安心。

今晚會議中，家長除關心轉托問題，依據爆料檢舉的側錄畫面，也擔心自己的孩子受虐。市議員張維倩表示，基於保護幼童，所有畫面證據將交檢方調查。

張錦麗說，這家托嬰中心與隔壁同集團幼兒園，在永和有一定的口碑，但卻發生駭人聽聞的虐兒案件，讓部分家長相當無法接受，有人認為，「如此信任托嬰中心卻遭到背叛，讓人憤怒又傷心。」

張錦麗強調，針對受虐及目睹施暴的幼童和其家長，提供亞東醫院心理衡鑑、心理諮商師的免費諮詢，這段期間請家長多關心孩子後續是否有異常反應，必要時由心理諮商師提供諮詢。

張錦麗表示，今天晚上與26位家屬座談，提供周邊托嬰中心37個托育名額、12個保母供選擇。因為歷經此事件，家長還需要前往轉托的機構或保母，瞭解環境與托育人員才會放心。

她說，「從議員的影片中看來，受虐過程怵目驚心，勒令業者停業是依法不得已的選擇。」淯薪遭勒令停業，負責人今天晚上也在協調會中，答應一月的收托費用全額退費。

張錦麗說，也會將轉錄的畫面保全證據轉給檢方進一步調查刑案。市府法制局長黃怡騰表示，全案涉及刑法妨害幼童發育罪，市府將提出相關事證移送新北地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080110