人倫悲劇 病子疑勒死病父後上吊身亡

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄市大樹區發生一起吳姓男子疑勒死父親後上吊輕生案，警方調查發現疑為病子不堪長期照料病父壓力而造成人倫悲劇，今天報請檢方相驗，高雄市社會局已介入與協助善後。

高雄市警察局仁武分局九曲派出所昨晚獲報指出大樹區高屏舊鐵橋上有人上吊尋短，員警立即趕赴現場發現尋短為男子，他已身亡。經查男子是被列為通報失蹤協尋的55歲吳男，他在日間開車載84歲父親出門後未歸，家人報警處理。

警方表示，員警通報家屬到現場指認，在現場附近找到吳男的車子，並發現吳父陳屍車內，吳父頸部有明顯勒痕。吳男留有遺書表示是他帶走父親的，扛起所有責任。

警方調查，吳家子女有兄弟姊妹4人，排行第三的吳男患有眼疾及退化性關節炎。吳男未婚，由他照顧患有攝護腺肥大、高血壓等的父親。吳男疑因長期照顧的壓力，疑先勒死父親後再上吊輕生。吳家鄰居透露，吳家子女都十分孝順。

警方報請台灣橋頭地方檢察署指派檢察官及法醫上午相驗，釐清案情。

高雄市政府社會局已介入及協助家屬善後，社工慰助家屬與提供急難救助。吳家並非高風險家庭，也沒有申請低收入戶的相關補助。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：戴光育）1080111