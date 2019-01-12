台南資源回收場大火 中國籍男子著火列失蹤

台南市善化區一處資源回收場12日發生大火，濃煙直衝天際，目前現場火勢尚未撲滅，據傳有一名身上著火的男子尚未逃出，已被消防局列為失蹤，持續搜尋中。中央社記者張榮祥台南攝 108年1月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市善化區一處資源回收場今天發生大火，現場一名中國籍男子身上著火，嚇得其他人趕緊逃出。警消獲報趕往控制火勢，但這名著火男子未被發現，警消搜尋中。

台南市政府消防局上午11時獲報，善化區六分里東勢宅一處資源回收場突然起火，濃煙直衝天際，數公里外都看得到。

消防局陸續派出30輛消防車等各式救災車及79名警消趕往灌救，但警消到場時回收場全面燃燒，火勢猛烈，一度延燒到隔壁的棺木工廠，棺木業者趕緊撤離，幸好火勢在中午12時17分及時控制。

消防局初步調查，資源回收場火警前，回收場內有一名台灣人及5名中國人，疑在驗收布料時突然起火，其中一名中國籍男子身上著火，其他5人嚇得趕緊逃出。

目前資源回收場火勢尚未撲滅，身上著火的男子也未逃出，已被消防局列為失蹤，不排除在火場降溫後開挖搜尋。起火原因有待調查確認。(編輯:孫承武) 1080112