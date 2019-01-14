被指訂娶媳紅包價 政大校長郭明政告媒體敗訴

（中央社記者林長順台北14日電）政大校長郭明政於民國100年擔任法學院教授期間，寄發電子郵件邀同事參加兒子婚禮，被報導「訂出紅包公定價」後，向兩媒體各求償新台幣500萬元。最高法院判郭明政敗訴定讞。

判決指出，郭明政於100年7月間發送電子郵件，邀請法學院同事參加兒子的婚禮，邀請函中提及「1人2000，2人同行打七折2800，3人以上還是2800」、「如果這樣能形成一個範例，不也很好嗎」。

蘋果日報當時以「真稀奇政大院長娶媳規定包2千」為標題報導，中天電視台也跟進引用。郭明政認為蘋果日報、中天電視台侵害他的名譽權、隱私權，各求償新台幣500萬元，並要求登報道歉。

郭明政主張，他寄發電子郵件邀請同仁參與兒子婚宴，意在「分攤餐費」，而非「規定紅包價」，報導造成一般大眾對他人格形象有所誤認，因此提告。

全案一審時，法官認為，郭明政當時將升任政治大學法學院院長，地位崇隆，同時具有公務員身分，禮金收受事宜為眾所矚目，具有高度公益性，屬於可受公評之事項。報導中就郭明政寄發郵件中有訂定價碼一事，已向郭的同事查證，與事實相符。

另外，郵件中記載「如果這樣能形成一個範例，不也很好嗎」，主觀上有藉此舉成為典範，以改變民間社會喜宴收受禮金紅包的習慣，後來同意記者採訪，應默許同意公開郵件，而無隱私權可言，判決郭明政敗訴。

郭明政不服判決，上訴台灣高等法院，被判決駁回上訴。最高法院日前再駁回郭上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1080114