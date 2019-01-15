阻止管中閔任台大校長案 吳瑞北撤告

（中央社記者劉世怡台北15日電）台大校長候選人之一、台大電機系教授吳瑞北向法院提告，阻止教育部聘任管中閔出任台大校長，原訂1月17日開庭，但法院今天收到吳瑞北具狀撤告，因此訴訟程序終結，庭期取消。

吳瑞北為防止教育部聘任管中閔當校長，去年9月提起訴訟，並在同年12月25日向法院聲請假處分定暫時狀態，防止管中閔上任，聲明本案訴訟判決確定前，教育部不得未經重啟校長遴選程序，逕行作成致發聘書給管中閔為國立台灣大學校長的行政處分。

聲請假處分部分，台北高等行政法院1月4日認為吳瑞北請求維持「教育部已經同意聘任、但管中閔未獲聘任」的現狀，為無理由，予以駁回，還可抗告。

台北高等行政法院訂1月17日開庭審理本訴，但今天收到吳瑞北撤告狀，因此訴訟程序終結，庭期取消。

台大校長遴選委員會去年1月選出管中閔為新校長，原訂同年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年，直到去年12月24日，時任教育部長葉俊榮召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔擔任台大校長，管中閔已於今年1月8日上任。（編輯：張芷瑄）1080115